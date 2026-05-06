Desde el Catatumbo rechazan declaración de Gloria Miranda por incumplimientos de acuerdos de paz

Catatumbo

Campesinos de la región del Catatumbo, beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), rechazan las declaraciones de Gloria Miranda, directora de ese programa, y aseguran que en esta región no se ha cumplido con los acuerdos de paz de 2016.

“Yo le quisiera decir a Gloria Miranda que nos sentemos en una mesa, que hablemos verdaderamente con números y cifras, y verifiquemos cada acuerdo que se ha hecho con la dirección, o con ella a cargo, y que no se han cumplido”, dijo a Caracol Radio Alexander Molina, vocero de las familias PNIS en el Catatumbo.

“Ella puede manifestar muchas cosas, pero en el territorio se puede hablar de la realidad y la verdad de lo que está sucediendo”, agregó Molina.

Estas familias, desde hace varios meses, vienen llamando la atención en la región por los constantes incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos con quienes se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

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Recientemente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional indicando que, de no cumplirse los pagos pendientes, en los próximos días estas familias adelantarían un paro indefinido en las oficinas del programa RenHacemos Catatumbo.

Según Molina, el Gobierno Nacional ha incumplido los acuerdos con 1.800 familias beneficiarias del PNIS en el Catatumbo.