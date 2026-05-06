Docentes de Norte de Santander y directivas de la Fiduprevisora adelantarán un encuentro en Cúcuta

Cúcuta

El próximo martes 12 de mayo, educadores de Norte de Santander y directivas del Fiduprevisora adelantarán un encuentro en Cúcuta, donde se expondrán las falencias que sigue teniendo el sistema de salud docente en esta región.

“Estamos a la espera de una reunión que se va a hacer a nivel departamental el día 12 de mayo, nuevamente con la Fiduprevisora, ya después de la reunión del plantón que se le hizo la semana pasada en Bogotá, donde se quedó en que se traía ya todas las mejoras, el plan de mejoras para este 12 de mayo y tener ya actualizado y adelantado algunos procesos“, dijo a Caracol Radio, Marisol Gamboa, vicepresidente de Asinort.

Gamboa expresó que en la región siguen presentándose problemas en la entrega de medicamentos y autorizaciones.

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“Las dificultades que hemos visto ahora en estos momentos son autorizaciones de medicamentos para pacientes oncológicos. Estamos viendo la dificultad de los exámenes, no hay agenda. Son dificultades que se están viendo continuamente en los diferentes municipios (...) y debería ser un proceso continuo, un proceso sin dificultad y ahorita estamos viendo la dificultad”.

La vicepresidente de Asinort expresó que esperan que en este encuentro del próximo 12 de mayo participen “la mesa principal de la Fiducia y el equipo de trabajo que tienen ellos, junto con el jefe, el coordinador de Norte de Santander y se espera que también inviten a las IPS de primer nivel y las IPS complementarias, porque nosotros necesitamos saber cómo es el manejo que se está llevando en la negociación, que están manejando ellos, porque no sabemos por qué se están presentando las diferentes dificultades”.