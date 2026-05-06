Capturan a vinculados en el asesinato del comerciante, Andrés Naranjo, en el centro de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que fueron capturadas dos personas que habrían participado en el asesinato del comerciante, Andrés Naranjo, en un local comercial del centro de Ibagué.

Información extraoficial indica que los detenidos serían el conductor de la moto en la que se movilizaba el sicario y la persona que habría guardado el arma de fuego con la que hirieron de muerte a Naranjo.

Los allanamientos realizados en la noche del martes 5 de mayo fueron liderados por parte integrantes del CTI de la Fiscalía y miembros de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los hechos que ocurrieron el sábado 11 de abril en la carrera Cuarta entre calles 15 y 16, generaron conmoción no solo en el sector comercio sino en la ciudadanía en general debido a que Andrés Naranjo era un deportista y hombre conocido en el sector público.

Dato: los operativos se realizaron en los barrios Cordobita ubicado en la comuna 4 y La Ceiba, lugares en los que encontraron material probatorio que confirmaría el papel de estas dos personas en este hecho violento.

Caracol Radio conoció que los videos de seguridad qué tienen en su poder las autoridades permitieron la identificación de los delincuentes vinculados a este homicidio.

Las autoridades hasta el momento no han logrado la captura del sicario que disparó contra el comerciante, pero sí está identificado.