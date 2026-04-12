Sicarios asesinaron a reconocido comerciante dentro de su local en Ibagué

Ibagué

Un ataque sicarial causó conmoción en el centro de Ibagué durante la tarde del sábado 11 de abril. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Naranjo, de 44 años, quien fue asesinado al interior de un almacén de zapatos por un sicario.

El teniente coronel Carlos Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, indicó que el ataque se registró sobre las 3:50 de la tarde, cuando hombres armados llegaron hasta el establecimiento denominado Calzado Julieth, ubicado en la carrera Cuarta con calle 16.

“De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, la víctima se encontraba en el segundo piso del establecimiento, hasta donde ingresó el agresor, lo identificó y le disparó, dejándolo gravemente herido. El delincuente huyó del lugar y abordó una motocicleta que lo esperaba afuera del establecimiento”, detalló el oficial.

Tras el violento crimen, la Policía Nacional activó un plan candado en toda la ciudad para intentar capturar a los criminales y asegurar los elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el asesinato de Carlos Andrés Naranjo. Pese a esto, los sicarios no han sido capturados.

“Es de resaltar que la víctima fue trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta, donde finalmente falleció. Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que nos ayude al esclarecimiento de este hecho, comunicándose a la línea 123 de emergencia”, agregó el teniente coronel Valbuena.

Justo un día antes de este crimen, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, había revelado que los homicidios en la ciudad durante el presente año aumentaron un 21 %, pasando de 19 a 23, en comparación con el mismo periodo de 2025. Es decir, ya han asesinado a 24 personas en la capital del Tolima en lo corrido de 2026.