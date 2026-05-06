Boyacá mueve fichas para unir a congresistas y empresarios en agenda regional

Por primera vez en muchos años, los congresistas electos de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya y representantes del sector empresarial se sentaron en una misma mesa para hablar de una agenda conjunta de desarrollo para el departamento. El encuentro, realizado en las instalaciones de Acerías PazdelRío y liderado por ProBoyacá junto con la Gobernación, reunió a los doce congresistas electos para el periodo 2026–2030, en un ejercicio que desde distintos sectores fue visto como una señal de articulación política poco común en la región.

Durante la jornada, los representantes y senadores electos expusieron propuestas relacionadas con infraestructura, empleo, competitividad y fortalecimiento económico del departamento. Además, conocieron avances del Plan Maestro «Boyacá 2050, puente al futuro», una apuesta estratégica que la administración departamental viene impulsando como hoja de ruta para las próximas décadas. El encuentro buscó dejar atrás diferencias partidistas para construir consensos alrededor de temas prioritarios para Boyacá, especialmente en un momento donde varios sectores económicos vienen advirtiendo dificultades por desaceleración, pérdida de empleo y crisis industriales.

La presidenta ejecutiva de ProBoyacá, Gheidy Gallos Santos, aseguró que la reunión marca un precedente importante para el departamento. «Este encuentro demuestra que Boyacá tiene la capacidad de construir sobre lo que nos une y con pleno respeto por la diferencia. No se trata de sumar liderazgos con voluntades aisladas, sino de la capacidad de trabajar en equipo, todos con una visión compartida que pone al departamento y a su gente en el centro de las decisiones», afirmó la dirigente empresarial. Gallos también insistió en que la meta ahora es convertir esas conversaciones en resultados concretos para los boyacenses.

Uno de los temas más relevantes discutidos durante el encuentro fue la necesidad de fortalecer sectores estratégicos como la siderurgia, la minería industrial, el carbón y el coque, actividades que siguen siendo fundamentales para la economía regional y la generación de empleo. En ese sentido, desde ProBoyacá se anunció que se impulsará junto con la bancada una iniciativa legislativa para promover el uso obligatorio de insumos nacionales, especialmente acero producido en Boyacá, en obras financiadas con recursos públicos. La propuesta busca replicar modelos implementados en países como Estados Unidos y México y apunta a fortalecer la industria nacional, aumentar la productividad y proteger miles de empleos vinculados al sector siderúrgico. Como parte de los compromisos adquiridos, los asistentes acordaron mantener reuniones periódicas para coordinar acciones conjuntas ante el Congreso y el próximo Gobierno Nacional.