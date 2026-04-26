Más de 2.000 becas en Colombia: conozca como acceder a ellas

Becas en el exterior 2025: convocatorias abiertas para estudiantes bogotanos ¿Cómo acceder? Foto de Getty Images / DMP

La Universidad Espíritu Santo de Ecuador con el apoyo de la Embajada del Ecuador en Colombia impulsan iniciativas que buscan generar oportunidades reales de formación y desarrollo profesional para personas que desean avanzar en sus carreras, sin importar el país en el que se encuentren.

En este contexto, la convocatoria está dirigida tanto a ecuatorianos residentes en Colombia, y en algunos casos para el público en general, quienes podrán acceder a becas en cursos, carreras y maestrías a través de la convocatoria “Global Leaders Becas en el Exterior – 2DO PERÍODO 2026”, con postulaciones abiertas hasta el 15 de mayo de 2026″

La iniciativa contempla más de 2.000 becas disponibles en territorio estadounidense. El Programa Global Leaders tiene como misión promover el acceso equitativo a una educación superior de excelencia, impulsando el desarrollo académico, profesional y humano de sus beneficiarios, fortaleciendo competencias en innovación, emprendimiento y liderazgo global.

Con el objetivo de ampliar el acceso a educación superior de calidad como parte de un compromiso con el desarrollo social y la formación de talento a nivel internacional.

“Este programa refleja el compromiso de la Universidad Espíritu Santo con la educación como motor de desarrollo social. Através del programa Global Leaders buscamos generar oportunidades reales de formación para ecuatorianos y ciudadanos de otros países, impulsando el talento y la proyección profesional en un entorno global”, señaló Adriana Revelo, asesora legal internacional de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador (UEES Online) y directora del programa Global Leaders.

El programa contempla becas en distintos niveles de formación. Entre los principales beneficios se incluyen:

2000 Becas 100% para cursos de formación continua 10 becas con cobertura total para programas de maestría.

200 becas parciales con cobertura parcial de más de 70%

200 becas parciales con cobertura parcial de más del 65%

Estos beneficios están sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la universidad.

La oferta académica incluye todas las carreras de grado, así como en todas las maestrías. Los interesados pueden consultar toda la información y realizar su postulación en el siguiente enlace: https://uees.edu.ec/colombia/uees-online-becas-embajada-del-ecuador-en-colombia/