ADRES niega deuda con Clínica Medical y asegura que hay cuentas en trámite

SALUD

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) aclaró que no mantiene deudas con la Clínica Medical, luego de versiones sobre presuntos incumplimientos en pagos por servicios de salud que llevaron a dicha entidad a cerrar 4 sedes en Bogotá.

La entidad explicó que las reclamaciones presentadas por la IPS corresponden a procesos en auditoría y no a obligaciones vencidas.

“En 2025, Clínica Medical radicó ante la entidad 12.211 reclamaciones por $24.521 millones, de los cuales se aprobaron $15.278 millones (62,31 %), se glosaron $9.230 millones (37,64 %) y el restante fue anulado”, precisó la entidad.

Ahora, en cuanto al 2026, la IPS ha presentado 4.668 reclamaciones adicionales por $9.030 millones, las cuales aún están en proceso de revisión.

“Estas reclamaciones deben finalizar el trámite de auditoría que determinará cuál será el valor por pagar. Por lo tanto, la ADRES no tiene deudas con esta IPS. Solo cuentas en trámite”, señaló la entidad encargada de girar el dinero a los prestadores de servicios en salud.

En ese sentido, el Gobierno Nacional indicó que la Clínica Medical recibe información periódica sobre el estado de sus procesos.

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“La Clínica Medical, al igual que las otras IPS, recibe mensualmente los estados de cuenta con información detallada del estado de las reclamaciones, y esta es la única información oficial que reconoce la ADRES”, concluyó la ADRES, administrada por el doctor Féliz León Martínez.