El ciclismo le volvió a sonreir ¡Nairo Quintana se coronó campeón de la Vuelta Asturias 2026!

Y un día Nairo Quintana se volvió a coronar campeón, como en los viejos y buenos tiempos. El pedalista boyacense se quedó con el título de la Vuelta a Asturias 2026, competición que ya había ganado en 2017 (Movistar) y 2021 cuando defendía los colores del Arkéa francés.

La etapa clave en esta coronación del pedalista de 36 años fue el pasado viernes 24 de abril, cuando ganó la fracción entre Llanes y Pola de Lena, jornada de montaña que le permitió ascender 14 puestos en la general y ubicarse líder con una diferencia de 31 segundos. En la etapa del sábado defendió este lugar y mantuvo la distancia con el español Adriá Pericas, para luego cerrar este domingo con el título.

La última fracción tuvo dos puertos de tercera categoría y uno de segunda entre Lugones y Oviedo. En el último premio el que agitó la carrera fue el español Pericas, pero el colombiano del Movistar respondió de buena manera ante el acecho al primer lugar, para luego lograr el título en un final al sprint. El ganador de la fracción fue el mexicano Edgard Cadena, Pericas fue segundo y Nairo quedó cuarto.

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Última vez que Nairo Quintana quedó campeón

Para encontrar el último título de Nairo Quintana en el circuito, hay que remitirse al Tour de los Alpes Maritimos en febrero de 2022. Ese mismo mes ganó el Tour de la Provincia, también en suelo francés, mientras que en la Vuelta a Asturias se consagró en mayo del 2021.

Este es el primer título de Nairo desde su regreso al Movistar y tras los difíciles años que vivió producto de la descalificación del Tour de Francia 2022 por rastros de Tramadol en su organismo y un 2023 en el que no compitió para ninguno equipo. El ciclismo nuevamente le sonrió a Nairo.

Palmarés de Nairo Quintana

Nairo es el ciclista con más títulos en la historia del país. El primero como profesional lo logró en 2010, con la coronación en el Tour de l’Avenir. El más reciente había sido el Tour de la Provincia en 2022.

2010: Tour de l’Avenir

2012: Giro de Emilia, Vuelta a Murcia, Ruta del Sur

2013: Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos

2014: Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos

2015: Tirreno Adriático

2016: Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a España, Ruta del Sur

2017: Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tirreno Adriático

2020: Tour de la Provenza. Tour de los Alpes Marítimos

2021: Vuelta a Asturias

2022: Tour de la Provenza, Tour de los Alpes Marítimos

2026: Vuelta a Asturias

Así se coronó campeón Nairo Quintana

La general de la Vuelta a Asturias