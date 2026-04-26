Nairo Quintana, campeón: Así terminó las clasificación general de la Vuelta Asturias 2026
El colombiano Diego Pescador también integró el podio de la carrera.
Nairo Quitana volvió a gritar campeón. Luego de cuatro años, el boyacense se quedó con el título de la Vuelta Asturias 2026, la cual ya había ganado en 2013 y 2021. Esta vez tiene un sabor diferente, pues a la sequía se le añade los díficiles años que pasó por la descalificación del Tour de Francia 2022 cuando defendía el Arkéa de Francia.
El colombiano se subió al primer puesto de la general en la etapa 2, la cual tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril, luego de quedarse con el triunfo. Luego defendió el puesto en la tercera fracción manteniendo los 31 segundos de diferencia, y en la jornada final logró el título con ventaja de 25 segundos respecto al español Adriá Perica.
La última jornada dejó el triunfo del mexicano Edgard Cadena. Adriá Perica llegó segundo, José Manuel Díaz tercero y el cuarto fue Nairo. La otra gran noticia para el país fue que el colombiano Diego Pescador, también del Movistar Team, ascendió un puesto en la general y logró terminar en el tercer lugar.
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Etapa 4 de la Vuelta a Asturias
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Edgard Cadena Nairo Quintana
|Team Storck
|14H30′46″
|2.
|Adriá Perica
|UAE Team
|+0′17″
|3.
|José Manuel Díaz
|Burgos
|″
|4.
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|″
|5.
|Txoamin Joaristi
|Euskaltel
|″
|6.
|Diego Pescador
|Movistar Team
|+25″
Clasificación general de la Vuelta a Asturias
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|14H30′46″
|2.
|Adriá Perica
|UAE Team
|+0′25″
|3.
|Diego Pescador
|Movistar Team
|+1′33″
|4.
|Txoamin Joaristi
|Euskaltel
|+1′34″
|5.
|Edgard Cadena
|Team Storck
|+1′54″
Así quedó el palmarés de Nairo Quitana
2010: Tour de l’Avenir
2012: Giro de Emilia, Vuelta a Murcia, Ruta del Sur
2013: Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos
2014: Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos
2015: Tirreno Adriático
2016: Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a España, Ruta del Sur
2017: Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tirreno Adriático
2020: Tour de la Provenza. Tour de los Alpes Marítimos
2021: Vuelta a Asturias
2022: Tour de la Provenza, Tour de los Alpes Marítimos
2026: Vuelta a Asturias