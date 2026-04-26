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26 abr 2026 Actualizado 15:17

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Ciclismo

Nairo Quintana, campeón: Así terminó las clasificación general de la Vuelta Asturias 2026

El colombiano Diego Pescador también integró el podio de la carrera.

Nairo Quintana / Foto: Vuelta Asturias

Nairo Quintana / Foto: Vuelta Asturias

Nairo Quintana / Foto: Vuelta Asturias

Nairo Quitana volvió a gritar campeón. Luego de cuatro años, el boyacense se quedó con el título de la Vuelta Asturias 2026, la cual ya había ganado en 2013 y 2021. Esta vez tiene un sabor diferente, pues a la sequía se le añade los díficiles años que pasó por la descalificación del Tour de Francia 2022 cuando defendía el Arkéa de Francia.

El colombiano se subió al primer puesto de la general en la etapa 2, la cual tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril, luego de quedarse con el triunfo. Luego defendió el puesto en la tercera fracción manteniendo los 31 segundos de diferencia, y en la jornada final logró el título con ventaja de 25 segundos respecto al español Adriá Perica.

La última jornada dejó el triunfo del mexicano Edgard Cadena. Adriá Perica llegó segundo, José Manuel Díaz tercero y el cuarto fue Nairo. La otra gran noticia para el país fue que el colombiano Diego Pescador, también del Movistar Team, ascendió un puesto en la general y logró terminar en el tercer lugar.

Lea también: El ciclismo le volvió a sonreir ¡Nairo Quintana se coronó campeón de la Vuelta Asturias 2026!

Etapa 4 de la Vuelta a Asturias

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Edgard Cadena Nairo QuintanaTeam Storck14H30′46″
2.Adriá PericaUAE Team+0′17″
3.José Manuel DíazBurgos
4.Nairo QuintanaMovistar Team
5.Txoamin JoaristiEuskaltel
6.Diego PescadorMovistar Team+25″

Clasificación general de la Vuelta a Asturias

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Nairo QuintanaMovistar Team14H30′46″
2.Adriá PericaUAE Team+0′25″
3.Diego Pescador Movistar Team+1′33″
4.Txoamin JoaristiEuskaltel+1′34″
5.Edgard CadenaTeam Storck+1′54″

Así quedó el palmarés de Nairo Quitana

2010: Tour de l’Avenir

2012: Giro de Emilia, Vuelta a Murcia, Ruta del Sur

2013: Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos

2014: Tour de San Luis, Giro de Italia, Vuelta a Burgos

2015: Tirreno Adriático

2016: Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a España, Ruta del Sur

2017: Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tirreno Adriático

2020: Tour de la Provenza. Tour de los Alpes Marítimos

2021: Vuelta a Asturias

2022: Tour de la Provenza, Tour de los Alpes Marítimos

2026: Vuelta a Asturias

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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