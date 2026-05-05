Ratifican comportamiento ético y moral de los miembros de la Junta Directiva de la CCB

En las últimas horas, la Superintendencia de Sociedades en una nueva resolución ratificó su decisión del 2025, mediante la cual archivó la actuación administrativa, por presuntas irregularidades denunciadas por Tania Hernández Guzmán, exvicepresidente Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, ante la Superintendencia de Sociedades, en contra de los miembros de la Junta Directiva, de ese momento, por supuestas presiones laborales y de género.

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“Todas las anteriores decisiones, tomadas en derecho y de forma imparcial por la Superintendencia de Sociedades, evidencian el comportamiento ético y moral de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá que atiende los principios de integridad, honestidad y justicia, con respecto a la dignidad humana y en busca del bien común”, informó la CCB en comunicado.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades advirtió que en contra esta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.