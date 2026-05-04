Organismos de socorro entregan recomendaciones por aumento de lluvias en zona de frontera

Preocupación en la comuna 8 de Cúcuta por regreso de las lluvias. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

Los organismos de socorro en Cúcuta están en máxima alerta tras el aumento de lluvias presentados durante las últimas semanas en el Área Metropolitana y zona de frontera.

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Carlos Monsalve, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta entregó recomendaciones a la ciudadanía para prevenir tragedias.

“Nosotros estamos todos los días 24/7 para la atención de cualquier emergencia en nuestra ciudad. Lo primordial es avisarnos de cualquier emergencia que se presente”.

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Resaltó que se encuentran en constante comunicación con organismos de socorro y oficinas de gestión de riesgos de municipios aledaños, por posibles emergencias que se puedan presentar en el comportamiento de fuentes hídricas.

“Estamos atentos, incluso con otros cuerpos de bomberos municipales, por información de las crecientes de los ríos, de las fuentes hídricas que nos pueda afectar en nuestra ciudad”.

Adicionalmente, pidió a la ciudadanía evitar hacer viajes en esta época invernal, “si no hay la necesidad de viajar no hacerlo si está lloviendo mucho”, lo anterior teniendo en cuenta el desprendimiento de rocas y los derrumbes que se han presentado en varios ejes viales.

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Frente a las precauciones que se deben tomar en cada vivienda, indicó que es importante “revisar los canales de evacuación, del alcantarillado para no tener emergencias en nuestras casas”.

Resaltó además que es importante informar de manera oportuna, ante cualquier eventualidad, a organismos de socorro como el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y a la oficina de gestión de riesgos de cada municipio, para que se brinde la atención requerida en cada caso.

Recordemos que según el IDEAM, las lluvias en el nororiente del país pueden extenderse hasta el mes de junio.