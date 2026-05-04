Cambio de punto de partida de rutas escolares en Cúcuta

Vista general de un puesto de control del lado venezolano del puente binacional Atanasio Girardot. / Foto de Jorge Mantilla/NurPhoto vía Getty Images. / NurPhoto

Cúcuta

Luego del cierre del puente internación Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta (Norte de Santander) con Pedro María Ureña (estado Táchira), desde la capital nortesantandereana se informó del cambio de punto de partida de rutas escolares.

“A partir de este 4 de mayo del 2026, el punto de partida de la ruta de transporte escolar fronterizo se establece en el puente internacional Atanasio Girardot (Tienditas)”, informó la alcaldía de Cúcuta.

Argumenta la administración municipal que “la decisión se toma por la restricción al paso vehicular en el puente internacional Francisco de Paula Santander (Ureña)”.

Es de resaltar que esta medida aplica para los estudiantes de las siguientes instituciones educativas:

María Concepción Loperena Municipal.

INEM.

Institución Técnica Mercedes Ábrego.

Simón Bolívar.

Nuevo Milenio.

I.E. Misael Pastrana Borrero.

Colegio Carlos Pérez Escalante.

Colegio Club de Leones.

Instituto Técnico Nacional de Comercio.

De acuerdo a los estudios técnicos realizados a esta infraestructura, el paso binacional ha presentado un deterioro progresivo como consecuencia de procesos de erosión y socavación ocasionados por el río Táchira, situación que “compromete la estabilidad estructural y la continuidad del tránsito”, elevando el riesgo de una eventual falla.