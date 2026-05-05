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05 may 2026 Actualizado 00:17

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Bucaramanga

ESSA y trabajadores llegar a acuerdos tras dos meses de protestas

El paro de las actividades había comenzado desde el mes de febrero.

Bucaramanga

Integrantes del sindicato Sintraelecol habían cesado actividades desde el mes de febrero de este año tras no llegar a un acuerdo con las directivas de la Electrificadora de Santander para los beneficios iban a recibir para este año.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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