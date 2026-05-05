Luis Díaz, por el paso a una nueva final de Champions: fecha, hora y cómo seguir Bayern vs. PSG

Atrás quedó la semifinal ida entre PSG y Bayern Múnich en París, que fue catalogada por muchos el mejor partido de los últimos tiempos y que dejó un 5-4 a favor del cuadro francés. Ambos equipos saldrán en Alemania como si el partido fuera 0-0, buscando dar el paso a la final de la Champions League 2025-2026.

Luis Díaz, por la clasificación a una nueva final

Lucho ya sabe lo que es jugar una final de Champions League. Lo hizo con el Liverpool en la temporada 2021-2022, pero terminó en derrota por la mínima diferencia ante Real Madrid. Esta vez el objetivo es el mismo, aunque Bayern deberá remontar la serie en su casa si quiere disputar la final número 12 en la historia de la competición, de las cuales ya ha ganado 6 (de 11 jugadas).

El guajiro está viviendo la mejor temporada de su carrera y el broche de oro sería coronar el título. Actualmente acumula 26 goles y 17 asistencias, por todas la competiciones, en 47 partidos disputados con los bávaros. En Champions su aporte ha sido de 7 anotaciones, marcándole al Real Madrid en los dos juegos de cuartos de final y recortando la diferencia en la semifinal ida ante PSG, además de 3 pases de gol.

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Kompany y su Bayern, si bien sufrieron en el último juego por Bundesliga ante Mainz (3-3), campeonato que ya ganaron, están descansado para asumir un nuueo partido frenético ante los franceses. Todos los jugadores que disputaron la ida, están a disposición del técnico belga.

Luis Díaz en el último entrenamiento previo al juego de vuelta de las semifinales de Champions League / Getty Images / F. Noever Ampliar Luis Díaz en el último entrenamiento previo al juego de vuelta de las semifinales de Champions League / Getty Images / F. Noever Cerrar

PSG, a dos partidos del bicampeonato

El equipo de Luis Enrique llega al juego de vuelta con al ventaja de apenas un gol, la cual parece poco para lo mostrado en el juego de ida. De lograr mantenerla, se clasificará a su tercera final y defenderá el título, luego del logrado hace un año ante Inter de Milán en el Allianz Arena, justamente.

El conjunto parisino tendrá la baja sensible del lateral diestro marroquí, Achraf Hakimi, quien sufrió un desgarro en los isquiotibiales en el juego de ida ante el Bayern. En su reemplazo lo más seguro es que esté el volante francés Warren Zaïre-Emery, quien tendrá que lidiar con Luis Díaz.

Alineaciones probables

Bayern Munich

Neuer; Josep Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

PSG

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.

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