Judicializados cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres señalados de integrar el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el departamento de Norte de Santander.

Los procesados, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías, fueron identificados como Pedro Antonio Urbina García, Samir Alexander Rolón Herrera, Jonathan Trujillo Cumbé y Jefferson Josué Arenales Mora. Estas personas están siendo señaladas por los “concierto para delinquir con fines de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas armadas o Explosivos”.

Las capturas se realizaron en flagrancia en la vereda Ye de Astilleros, jurisdicción de El Zulia, en medio de un operativo conjunto entre unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Durante el procedimiento también fue aprehendida una menor de edad.

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Según las autoridades, los ahora procesados estarían presuntamente organizando la interceptación de vehículos tipo cisterna para sustraer combustible, así como posibles acciones violentas dirigidas contra miembros de la Fuerza Pública y población civil en esta zona del nororiente colombiano.

En el operativo fueron incautadas armas de fuego de corto y largo alcance, entre ellas cinco fusiles, una pistola, abundante munición, proveedores, material de intendencia y elementos propagandísticos relacionados con las disidencias de las FARC.

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Por solicitud de la Fiscalía, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los capturados, quienes deberán responder ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.

Las autoridades destacaron que este resultado operativo contribuye a debilitar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.