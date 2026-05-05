Habitantes de El Tarrita en alerta máxima por el aumento del caudal del río. Temen otra avalancha

Norte de Santander

La ola invernal por la que atraviesa gran parte del departamento Norte de Santander tiene en alerta máxima a los habitantes de El Tarrita, zona rural de Ábrego, por el aumento del caudal de río y el temor que se presente otra avalancha como la ocurrida en mayo del 2023.

Torcoroma Peñaranda, habitante de la zona, indicó aseguró que el río que atraviesa esta vereda ha presentado aumento de su caudal y ha "arrastrando bastante lodo de la vereda El Molino, bajando las aguas demasiado espesas".

Lo anterior despierta las alertas entre las familias que habitan en la zona. “A unos cuantos nos ha tocado que retornar nuevamente a la zona”, expresó Peñaranda.

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Quizá una de las poblaciones que más afectación psicológica presenta, por el evento natural de mayo del 2023, son los niños y jóvenes. “Los niños vienen con muchas cosas en la cabeza, ven el río crecido y se impactan. Es algo psicológico por lo que nos tocó que vivir, no ha sido fácil para ninguno, pero en especial para los niños. Pero bueno, la necesidad nos ha hecho volver nuevamente, porque lo digo por mi experiencia y me tocó volver nuevamente a la zona”.

La mujer aseguró que los días de estas familias que regresaron al territorio se viven “con zozobra. Vivimos todavía con miedo, porque ustedes saben que es una vía principal y las afectaciones que hay en la vía aún se ven, todos los que transitan por esta zona ven que el río está cerca a la carretera central”.