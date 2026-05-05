Integrante de comunidad Emberá agredió sexualmente a funcionaria del Distrito en protestas

En medio de las protestas que se registraron este lunes 4 de mayo por parte de integrantes de la comunidad Emberá, quienes alegan retrasos en los pagos de Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV), se registró un hecho que ha sido rechazado desde la Alcaldía de Bogotá.

Un integrante de la esta comunidad, en aparente estado de embriaguez, agredió sexualmente a una funcionaria de la Secretaría Distrital de Integración Social. “Una funcionaria fue víctima de un acto de tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad Emberá”, aseguró la Secretaría a través de un comunicado.

Lea también: Alcaldía de Bogotá denuncia agresión de comunidad Emberá a funcionarias en UPI La Rioja

Asimismo, otra persona en estado de alicoramiento que hace parte de esta comunidad también agredió verbalmente a los funcionarios, profiriendo insultos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. Debido a esta situación, el equipo se vio obligado a solicitar ayuda a la Policía.

“Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y, siguiendo los protocolos de seguridad, se retiraron del punto para garantizar su integridad, continuando la jornada desde otro espacio institucional”, agregó la entidad en el comunicado.

Le puede interesar: Explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca: hay 12 mineros atrapados

Cabe mencionar que durante las manifestaciones se reportaron ataques contra la infraestructura del Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Local mediante el lanzamiento de objetos contundentes y se registró el ingreso forzado de los manifestantes, quienes rompieron las puertas e irrumpieron de manera violenta.