Horóscopo de HOY 5 de mayo del Profesor Salomón: Virgo y Tauro deben resolver algunos problemas

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes, 5 de mayo, y menciona que el número de esta fecha representa diferentes cosas, como los cinco dedos de la mano o inclusive las cinco llagas de Cristo.

También mencionó que esta cifra representa la fuerza, el poder y la energía.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas amorosas, concretas y fieles, a su vez que son personas trabajadoras, llegando al punto de sacrificarse por los suyos. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 3778.

Salomón también recomienda a todos los cumpleañeros consumir un vaso de leche con algo de miel, esto con el fin de llamar todo lo mejor y lo perfecto.

Le puede interesar: Tasa de usura sube en mayo 2026, ¿cuánto? Así quedó según Superintendencia Financiera

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el café.

El número es el 9079.

La fruta es la ciruela.

Poner flores frescas en su casa.

El código sagrado es el 777.

También le puede interesar: Hay cambios en el servicio militar 2026: Ejército Nacional abre segunda convocatoria para este año

Horóscopo de hoy

Aries

La carta de la sabiduría le recomienda que realice ciertas peticiones para poder encontrar ciertos dones que habitan dentro de usted y así tener más facilidad a la hora de tomar decisiones; esto, de la mano del aprendizaje, no puede estar obviando este elemento para su crecimiento personal.

Número: 7811

Tauro

Puede que sea el momento de dejar atrás muchas cosas negativas en su vida, como la tristeza, la ira, el rencor y demás comportamientos, ya que esto podría entorpecer su camino.

También se le pronostica la posibilidad de alguna mejoría en el apartado laboral que le permitirá gozar de cierta estabilidad en su cotidianidad.

Número: 3550

Géminis

Puede que los siguientes días esté de celebración, ya que puede que algunos asuntos en su vida, los mismos que le permitirán crecer como persona en diferentes apartados, claro esto, solo si logra ser más que sus problemas y pasar sobre cualquier obstáculo que se le presente en su camino.

Número: 3509

Cáncer

El éxito puede que esté rondando en su vida, así que no debe desaprovecharlo y sacarle provecho, ya que las cartas han hablado sobre cómo puede ser poco constante y esto provoca que las oportunidades desaparezcan. Entonces se hace hincapié en no desfallecer tan rápido y tener más disciplina.

Número: 2937

Leo

Puede que en los siguientes días ocurran cosas beneficiosas en su apartado laboral; bien sea que encuentre trabajo, obtenga un ascenso o algún tipo de reconocimiento.

Número: 6113

Virgo

Las cartas le recuerdan que los problemas son propios de la vida misma y no debe dejarse consumir por ellos; puede que esté pasando por ciertas situaciones complicadas, pero aun así tiene que buscarle el lado bueno y salir adelante.

Número: 4077

Puede leer: ¿Utiliza toallitas húmedas? Invima dejó en evidencia errores comunes y advierte riesgos por mal uso

Libra

Puede que algunos movimientos planetarios lo estén afectando y vea algunos problemas más difíciles de lo normal, por lo que se le recomienda que guarde la calma y trate la forma de sobrellevarlos.

También se le invita a que fortalezca muchas cosas en su vida, sin dejarse llevar por algunos hechos de su cotidinaidad.

Número: 1568

Escorpio

Es el momento adecuado para que asegure su libertad financiera lo más pronto posible. Cancele esas deudas que tiene pendientes lo más que pueda. Traté de negociar, de hablar, de buscar la economía, ya que necesita estabilizar esa parte económica de alguna manera para el futuro. Por esto, el profesor Salomón recomienda recitar: “A partir de hoy estoy libre de toda deuda” y moverse durante este fin de semana.

Número: 3970

Sagitario

El tarot habla de que quieren atarle, que quieren hacerle cosas para que no avance, debido a envidias o deseos de que esas otras personas cuenten con sus privilegios.Ante esta situación, el profesor Salomón le recomienda recitar estas palabras: “Dios conmigo, ¿quién contra mí?”. Hágalo tres veces y durante el día para que rompa toda la maldición o mala energía que le han enviado.

Número: 0470

Capricornio

Según las cartas, puede que esté gozando de algún tipo de poder, el mismo que deberá cuidar o no usar de una manera desmedida, ya que de no ser cuidado con sus comportamientos, sobre todo con el ego, podría perderlo o tener resultados no tan beneficiosos.

Número: 8876

Acuario

Puede que llegue mucho trabajo y mucha actividad, las mismas que le podrían traer cierta prosperidad y la podrían abrir la oportunidad a cosas que antes usted no conocía.

Número: 0177

Piscis

Algo referente a su salud puede que no esté marchando del todo bien; por ello se le recomienda que asista a algún doctor y se realice algún chequeo con el fin de determinar si algo no está en su lugar.

Número: 0145

También puede leer: Latinos en la Met Gala 2026: Estos fueron los looks y diseñadores en la alfombra roja de Nueva York

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: