Gobernación entrevistó a los tres aspirantes para asumir la Alcaldía encargada de Tunja

El Gobernador de Boyacá adelantó este martes las entrevistas a los integrantes de la terna enviada para la designación del alcalde encargado de Tunja. El proceso hace parte del trámite administrativo que busca garantizar la continuidad institucional de la capital boyacense mientras se define la situación administrativa del mandatario titular.

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Los aspirantes entrevistados fueron Lilibet Suárez Pacheco, María Paula Jiménez Gómez y Carlos Andrés Rondón González, quienes fueron postulados por el partido Fuerza de la Paz dentro de los tiempos establecidos. Según informó la administración departamental, los nombres presentados contaron previamente con el aval de la veeduría interna de esa colectividad política.

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La Gobernación explicó que los perfiles fueron revisados por una comisión verificadora designada para este proceso, la cual determinó que los tres aspirantes cumplen con los requisitos legales y se encuentran habilitados para asumir el cargo. Durante las entrevistas se evaluaron aspectos relacionados con experiencia administrativa, perfil profesional, conocimiento del plan de desarrollo vigente y manejo de las inversiones que actualmente ejecuta la Gobernación en Tunja.

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Desde la administración departamental señalaron que la decisión busca evitar afectaciones en la gestión pública de la ciudad. «...En el servicio público cuatro años no son suficientes para gestionar todos los recursos y proyectos que necesita una ciudad, pero dos meses pueden ser suficientes para paralizarla...», indicó la Gobernación al explicar la importancia de acelerar el proceso. La administración agregó que la selección del alcalde encargado permitirá «garantizar, en el menor tiempo posible, la estabilidad institucional de Tunja».