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Esta es la extraña ruta del gigantesco cargamento de 45 toneladas de droga incautado en España

Las autoridades españolas reportaron la incautación de un cargamento de dimensiones récord con cerca de 45 toneladas de cocaína en Gran Canaria. La droga iba al interior de un navío con bandera del país africano de Comoras y una ruta poco habitual en el registro.

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Para hablar de este histórico golpe al narcotráfico, 6AM W se comunicó con Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Sarandón ratificó que nunca se había registrado en la institución una captura de droga de proporciones similares.

¿Cuál fue la ruta del megacargamento incautado en España?

La portavoz afirmó que el barco salió el 22 de abril de Freetown en Sierra Leona, con destino declarado a Bengasi, Libia, aunque el destino real es desconocido, puesto que esta región se utiliza como zona de acopio de la droga proveniente de varias regiones como la andina, incluyendo a Colombia.

“Cruzan el Atlántico con documentación comercial aparentemente legítima y GPS manipulado y a partir de aquí llegan a Europa”, explicó Salardón.

¿Qué valor se le atribuye a la droga incautada?

De acuerdo con la portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la droga incautada puede llegar a tener un valor cercano a los 1.500 millones de euros (más de 6 billones de pesos colombianos), lo cual, afirmó, es casi similar al presupuesto total de una comunidad autónoma completa en España.

Sobre los 23 tripulantes capturados, Olaya Salardón aseguró que aunque en un comienzo se dijo que la mayoría eran filipinos, se ha corroborado que también se encuentran personas de nacionalidad angoleña.

Quedan por verse la implicación que tendrá esta histórica incautación, por ejemplo en Colombia, puesto que una vez más se ratifica la existencia de grupos transnacionales que ejecutan sofisticadas operaciones para el tráfico de drogas.

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