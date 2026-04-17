Detenidos tres colombianos tras desmantelar un macrolaboratorio de cocaína en Toledo

Una operación internacional contra el tráfico de cocaína iniciada en 2022, ha permitido desmantelar un macrolaboratorio en un pueblo de Toledo y han detenido a 13 personas de distintas nacionalidades. En el operativo participaron autoridades de España, Colombia , Estados Unidos y Portugal.

Tres de los detenidos, de nacionalidad colombiana, eran los “cocineros”, encargados de procesar la cocaína. Habían viajado expresamente desde Colombia y trabajaban las 24 horas del día, los siete días de la semana y contaban con un sofisticado y completo equipamiento.

Durante la operación se ha incautado una tonelada de cocaína y cerca de ocho toneladas de harina de maíz, donde estaba impregnada la droga. También han hallado 3.500 kilos de precursores, los elementos químicos que se utilizan en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

Además, las autoridades han incautado más de 150.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas, una máquina de contar dinero, celulares, documentación de interés y vehículos de alta gama.

La operación se ha desarrollado en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína. La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España, donde se desmanteló el laboratorio en Toledo. La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia y culminó con la detención de 13 personas. Seis de los detenidos, cinco hombres y una mujer, ya han ingresado en prisión, incluido el principal cabecilla.