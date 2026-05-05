España incauta mega cargamento de cocaína que podría alcanzar las 40 toneladas

La Guardia Civil interceptó un carguero mercante que, según su registro, habría zarpado de Sierra Leona y se dirigía a Libia. (Foto: Cortesía Guardia Civil España / Caracol Radio)

La Guardia Civil española interceptó un carguero mercante que transportaba un un cargamento de cocaína que, según fuentes relacionadas con el operativo, sumaría la mayor cantidad de drogas incautadas en un solo golpe de las autoridades.

El navío, llamado Arconian y con bandera de Comoras, entró en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria este domingo a las 7:45PM hora local y todavía está pendiente el pesaje de los estupefacientes incautados, registro policial completo y el envío de los 23 tripulantes tripulantes ante las autoridades judiciales.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha evitado revelar por el momento ningún detalle. Aun así, el principal sindicato del cuerpo policial, estimó que “entre 35 y 45 toneladas de cocaína son las que se incautaron”.

Cifras récord

A comienzos de este 2026, la Policía intervino en altamar 9.994 kilos de cocaína, casi 10 toneladas. Sin embargo, la incautación de este fin de semana sería la mayor aprehensión de cocaína en el agua en la historia de este cuerpo policial y la mayor de las policías europeas.

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Hasta este hallazgo, el mayor alijo de cocaína intervenido por las autoridades españolas fue de 13 toneladas. Esta droga fue localizada entre un cargamento de plátanos en octubre de 2024 en el Puerto de Algeciras, tenía como destino Alicante y había sido enviado en un contenedor desde Ecuador.

En 2024, último año del que se tienen datos oficiales de incautaciones de droga, las fuerzas y cuerpos de seguridad de España lograron la incautación de 123,8 toneladas de cocaína. El 41% de esas droga (51,7 toneladas) fue encontrado en Andalucía, el 22% en Cataluña (27 toneladas) y el 15% en Canarias (19 toneladas).

La ruta del Arconian

El barco apresado en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.

A pesar de esta ruta del Arconian, las drogas no habrían sido cargadas en el occidente de África sino en altamar. Según los cuerpos policiales, en buena parte de las operaciones contra el narcotráfico se ha identificado que las narcolanchas que salen desde América Latina llegan hasta el Atlántico para cargar la droga.

Ante este panorama, buena parte de las operaciones antidroga en los últimos años se desarrollan en aguas extraterritoriales, zonas en las que las autoridades de distintos países deben ampliar la cooperación y definición de qué nación realiza las investigaciones y procedimientos.

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Cambio de estrategia

Las autoridades estiman que el aumento de presión de las autoridades para detectar las drogas en los principales puertos europeos como los ubicados en Algeciras, Valencia y Barcelona (en España), Róterdam (en Países Bajos) o Amberes (en Bélgica) ha causado el cambio de movilización y carga de drogas de los delincuentes.

Aparte de la decisión de cargar las drogas en alta mar, las autoridades estiman que el tráfico de drogas ha evolucionado a otras fórmulas como el uso de narcosubarinos o el desvío de cargamentos a puertos menos concurridos, donde las medidas de seguridad no son tan estrictas.