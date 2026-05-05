“En el Valle de Tenza no hay grupos armados”: coronel Ortegón, segundo comandante Primera Brigada

Tunja

Tras las declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro hace algunas semanas acerca de la existencia de mafias y grupos armados en el Valle de Tenza, desde la Primera Brigada de Boyacá señalan que esto no es cierto.

De acuerdo con el coronel Giovanny Francisco Ortegón Caycedo, jefe de Estado Mayor y segundo comandante Primera Brigada, esta región del departamento no ha sido estigmatizada por las palabras del mandatario de los colombianos.

“No se está estigmatizando, nosotros estamos haciendo un trabajo articulado y si ustedes se dan cuenta, no solamente en Boyacá, sino en todas las regiones de Colombia se maneja este tipo de eventos en cuanto a laboratorios, procesamiento de cocaína, cultivos de marihuana, cultivos de hoja de coca”, afirmó.

El coronel Ortegón indicó, además, que en el departamento no existen cultivos ilícitos y que los laboratorios que se han encontrado se han instalado desde otros departamentos.

“Gracias a Dios, Boyacá no tiene cultivos de coca registrados a lo largo del departamento, por tal motivo para nosotros es una tranquilidad que dentro de Boyacá no se está ejerciendo ese tipo de actividad ilícita, pero si está llegando de otros sectores, pues aprovechan el terreno para poder ubicar sus laboratorios y hacer el procesamiento, pero hasta allá el Ejército Nacional les va a llegar y vamos a hacer lo imposible por evitar que esto se prolifere”, agregó.

Frente a los señalamientos de la existencia de grupos armados, el coronel Ortegón Caycedo indicó que no hay en el Valle de Tenza y que el laboratorio desmantelado el fin de semana anterior en Guateque, no pertenecería a ningún grupo organizado.

“Este laboratorio que fue hallado en la vereda Juntas del municipio de Guateque, Boyacá, puedo señalar que fue atribuido a delincuencia común, realmente fue lo que se encontró en el sector, no podemos hablar de grupos armados organizados, pues al momento no los hemos encontrado, el Ejército Nacional en su momento no ha tenido encuentros directos con ellos”, enfatizó.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno y Acción Social de Boyacá, Alejandra Pico Gama, el dispositivo de seguridad en la zona de frontera del departamento cuenta con 400 soldados del Ejército Nacional y 173 uniformados de la Policía Nacional.