El Cocuy recibe título histórico y avanza en la formalización de predios con 300 años de historia

Después de más de un siglo de disputas, reclamaciones y batallas jurídicas, las comunidades campesinas y parameras ven finalmente materializado un anhelo que atravesó generaciones: la entrega de un título histórico por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el Cocuy, Boyacá.

La entrega del título histórico en el Cocuy a los páramos de la provincia de Gutiérrez ha sido posible gracias al trabajo articulado con las comunidades del municipio y al compromiso de un equipo de la Agencia, integrado por topógrafos, abogados e historiadores, quienes durante un extenso proceso lograron reconstruir el polígono del territorio con más de 300 años de historia.

Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que “son más de tres siglos de reconocimiento a su propiedad. Hoy las familias campesinas del páramo pueden acceder a la propiedad privada y pueden iniciar su proceso de formalización. Son más de 2.300 hectáreas y 563 familias que serán beneficiadas del programa”, afirmó el funcionario.

El origen del Título Histórico de El Cocuy se remonta a las visitas realizadas en 1777 por el corregidor y justicia mayor José María Campuzano y Lanz, quien actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por la Corona española, en el marco de la Instrucción de 1754, las Reales Cédulas de 1591 y las disposiciones de la Real Audiencia de Santafé.

En el marco de dichas visitas se evaluó la extensión, uso y necesidad de las tierras que integraban el antiguo Resguardo indígena del Cocuy, concluyéndose que los predios denominados Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad constituían áreas sobrantes y sobreabundantes, al no encontrarse explotadas ni directamente por los naturales.

Como consecuencia de esta evaluación, y en aplicación del principio de reversión de tierras vacantes del derecho indiano, estos predios fueron reintegrados a la Corona y posteriormente transferidos mediante remate a favor de Manuel Leal, en representación de los vecinos de la parroquia de El Cocuy.

Este proceso consolidó un título originario de dominio, válido y eficaz conforme al orden jurídico colonial, a través del cual estas áreas salieron del dominio estatal de la época para incorporarse al régimen de propiedad privada.

Hoy más de 7.931 familias campesinas de Boyacá han logrado obtener el título de sus tierras, en un proceso que abarca más de 9.522 hectáreas formalizadas, gracias al trabajo que adelanta la ANT en el departamento. Esta estrategia busca reducir los altos niveles de informalidad en el territorio, que en algunos municipios oscilan entre el 65% y el 82%.