La Agencia Nacional de Tierras entrega cerca de 44.000 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas

La Agencia Nacional de Tierras, en el marco de “La Ruta del Título”, entregó cerca de 44.000 hectáreas, entre títulos y tierras, a alrededor de 5.000 familias campesinas e integrantes de comunidades étnicas en más de 100 municipios de 13 departamentos.

Según la subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Lina María Salced, esta iniciativa se centra en impulsar acciones que garanticen los derechos de propiedad para mujeres, fortalezcan a los custodios étnicos de los territorios y modernicen la gobernanza rural con tecnología y finanzas.

“Celebro y abrazo a las familias que esperaron durante años por la legalidad de sus tierras. Este es un avance sustancial de la Reforma Agraria, un compromiso que también llevamos al debate global en la CIRADR+20”, destacó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Los departamentos beneficiados son: La Guajira, Sucre, Bolívar, Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Córdoba, Meta, Caquetá, Cundinamarca, Nariño y Putumayo.

Entrega de títulos colectivos

Desde Cartagena, en el desarrollo de la Conferencia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lideró la entrega oficial de 10 títulos colectivos a consejos comunitarios de Zaragoza (Antioquia), de 35 ha; Ayapel (Córdoba), de 10 ha; Albania (La Guajira), 240 ha; Riohacha (La Guajira), 244; Mocoa (Putumayo), de 59, 75 y 32 ha; Puerto Asís (Putumayo), de 14 ha; Jamundí (Valle del Cauca), de 89 ha, y Puerto Guzmán (Putumayo), de 63 hectáreas.

Un equipo desplegado en La Guajira entregó 306 títulos (6.220 ha) de propiedad en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha y Villanueva.

Para el caso de Caquetá, fueron entregados 200 títulos, que corresponden a 12.940 ha, en San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Florencia, Puerto Rico, Solano, Solita y Valparaíso.