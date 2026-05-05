Dos hechos violentos dejan tres muertos en zona rural de Riohacha

Una nueva ola de violencia sacudió la zona rural de Riohacha este martes 5 de mayo, donde en hechos aislados fueron asesinadas tres personas en ataques con arma de fuego ocurridos en distintos puntos del distrito.

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El primer caso se registró en la vía que conduce de Riohacha al corregimiento de Camarones, en el sector conocido como Las Toldas. Allí fueron asesinados Ángel Faustino Rodríguez López y Keiner David Mendoza Manjarrez, quienes, según versiones de sus familiares, se encontraban en el lugar cuando fueron sorprendidos por sujetos encapuchados que abrieron fuego contra ellos, causándoles la muerte de manera inmediata.

Cuerpo hallado atado de manos y con impactos de bala

El segundo hecho ocurrió sobre las 9:40 de la mañana en el kilómetro 9 de la vía Riohacha-Valledupar, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver a un costado de la carretera.

La víctima, aún sin identificar, presentaba múltiples heridas por arma de fuego, signos de violencia y se encontraba atada de manos. De acuerdo con información preliminar, el hombre no sería oriundo de la zona, ya que no fue reconocido por residentes del sector.

En el lugar, las autoridades encontraron seis vainillas percutidas calibre 9 milímetros y una nota con un mensaje que hace referencia a presuntos vínculos con grupos armados ilegales, lo que es materia de investigación.

Unidades de la SIJIN realizaron los actos correspondientes en ambos casos, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer los móviles de estos hechos y dar con los responsables.