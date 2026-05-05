Docentes de Boyacá siguen denunciando demoras en medicamentos del nuevo modelo de salud

La implementación del nuevo modelo de salud del magisterio sigue generando inconformidades entre docentes de Boyacá, especialmente por las fallas en la entrega de medicamentos y la atención a los usuarios. Durante una reunión entre representantes sindicales, funcionarios del FOMAG y directivos de la nueva empresa prestadora Medisfarma, se revisaron las principales quejas que persisten en distintas zonas del departamento.

La profesora Luz Elena Benavides, integrante de la junta directiva del sindicato de maestros, explicó que en el encuentro se expusieron las dificultades que viven los docentes en diferentes municipios. «...Cada uno tenemos como una representación en cada zona y exponiéndole las problemáticas que se tienen en las diferentes zonas y municipios de nuestro departamento...», afirmó durante la entrevista.

Benavides señaló que una de las principales preocupaciones continúa siendo la demora en la entrega de medicamentos. Según indicó, los representantes sindicales insistieron en la necesidad de mayor control y seguimiento a los operadores de salud para evitar nuevos retrasos y garantizar atención oportuna a los afiliados.

En la reunión también participó Carlos Germán, delegado de participación social y ciudadana del FOMAG, quien realizó seguimiento al funcionamiento del modelo en Boyacá. La dirigente sindical destacó que durante el encuentro se pidió «...transparencia en los procesos...» y «...cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos...», dos de las quejas más frecuentes de los usuarios del sistema.