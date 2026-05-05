Entre $300.000 y $500.000: así gastan los colombianos en regalos para el Día de la Madre

En Colombia, el Día de la Madre es la segunda fecha más relevante para el comercio nacional, superada únicamente por la temporada decembrina. Según reportes de Fenalco, en promedio esta temporada registra crecimientos superiores al 60% en las ventas de sectores como moda, restaurantes y floristerías, con más de cinco millones de transacciones digitales durante la semana previa a la celebración.

La relevancia de esta temporada se refleja en el ticket promedio de compra, que en centros comerciales oscila entre los $300.000 y $400.000 pesos durante el fin de semana de celebración, mientras que en espacios especializados de moda puede alcanzar los $500.000 pesos, según datos de Fruta Fresca Origin.

De acuerdo con Jaime López, CEO del retail, la ropa y la perfumería lideran las categorías con mayor número de ventas durante esta celebración, representando el 30% de las transacciones, seguida por el calzado.

“En este año, hemos visto tres perfiles de mamás muy claros que definen las ventas del sector: la urbana, la descomplicada y la sofisticada. Ellas como consumidoras buscan piezas que encajen con su día a día, enfocadosen en opciones modernas, prácticas para estar cómodas y elegantes. Por ello el éxito de esta temporada para nosotros es guiar a los hijos y esposos para que elijan sus regalos según cada estilo, teniendo en cuenta que el obsequio es una forma de reconocer la identidad de cada mujer”, explica el directivo de Fruta Fresca Origin.

Pero, ¿qué regalarles a las madres según su personalidad? Para ello, este retail identificó los obsequios ideales para cada tipo de mamá, basándose en los hábitos y tendencias de compra registrados en años anteriores:

Mamá urbana

La madre urbana en Colombia elige verse bien y sentirse cómoda al mismo tiempo. Su estilo se define por un equilibrio entre experimentación estética y funcionalidad para la vida cotidiana.

Por ello, predominan las siluetas fluidas con cortes tipo boxy en prendas superiores y volúmenes en la parte inferior, como los jorts. Además, busca una paleta que incluye verde oliva profundo, terracota y acentos metalizados sutiles. Para ellas, el regalo ideal sería una prenda denim con diseño diferenciado que resalte su personalidad y le permita movilidad en sus actividades diarias.

Mamá descomplicada

Para este perfil, la sofisticación radica en la simplicidad y en no tener que esforzarse para lucir bien. Es una consumidora que ancla su guardarropa en piezas básicas de alta calidad que transitan del día a la noche sin fricciones, valorando la versatilidad y la durabilidad de los materiales por encima de las tendencias pasajeras. En este caso, el regalo ideal son unos tenis de edición especial que eleven su atuendo o una gorra que aún no tenga en su colección, es decir, piezas funcionales con valor de colección.

Mamá sofisticada

Para la mujer sofisticada, el lujo es coherencia estética y calidad de materiales. Su estilo se caracteriza por blazers oversize de hombros marcados, conjuntos minimalistas en tonos pastel o neutros y vestidos vaporosos. De acuerdo con el directivo de Fruta Fresca Origin, este tipo de mamás buscan asesoría experta y marcas con historia que reflejen su firma personal de forma sutil. “Un conjunto versátil de blusa y accesorios o un bolso estructurado serían el mejor regalo para una mamá con estilo sofisticado, pues se trata de piezas que quizás ella no compraría por sí misma, pero que reconocen su gusto por la excelencia”, explica López.