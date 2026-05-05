Centros comerciales alistan agenda especial por el Día de la Madre con eventos y actividades
Mallplaza presentó una programación con actividades familiares, eventos y experiencias para celebrar esta fecha especial
Como parte de la apuesta de Mallplaza por ser un espacio de encuentro y disfrute, y fortalecer el vínculo con la ciudad a través de la cultura, la música y el entretenimiento, Mallplaza conmemorará el Día de la Madre con una serie de conciertos en sus centros urbanos en Colombia.
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La celebración se vivirá el fin de semana del 8 de mayo y estará protagonizada por una agenda musical que se desplegará en los cinco centros urbanos de Mallplaza en el país. La programación incluye artistas reconocidos como Francy, referente de música popular, junto con tributos de “Yo Me Llamo” que rinden homenaje a grandes voces latinas como Luis Miguel, Vicente Fernández, Marisela, Yuri, Selena y Ana Gabriel. A esto se suman géneros como la champeta y otros sonidos regionales. Creando una propuesta divertida y familiar que conecta con distintos públicos y generaciones.
Agenda de conciertos celebración Día de la Madres en Mallplaza:
- Mallplaza Bogotá
Artista: Francy
Fecha: 9 de mayo
Horario: 6:00 pm
Lugar: Plazoleta principal
- Mallplaza Barranquilla
Artista: Luis Miguel (Yo Me Llamo)
Fecha: 8 mayo
Artista: Vicente (Yo Me Llamo)
Fecha: 9 mayo
Horario: 7:00 pm.
Lugar: Piso 4
- ● Mallplaza Cartagena
Artista: Kevin Flórez
Fecha: 9 de mayo
Horario: 7:00 pm.
Lugar: Piso 3, Terraza Panorámica
- ● Mallplaza Manizales
Artista: Joan Sebastian (Yo Me Llamo)
Fecha: 9 de mayo
Horario: 5:00pm
Lugar: Piso 2, Plazoleta de comidas
- ● Mallplaza Cali: GRATIS