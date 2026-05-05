Juanes presenta “Madre”, un tributo íntimo en el Día de las Madres

En el marco del Día de las Madres, Juanes compartió un emotivo video acústico en vivo de “Madre”, tema que cierra su más reciente álbum JuanesTeban.

La canción, concebida como un tributo profundamente personal a su madre Alicia Vásquez, quien falleció el año pasado a los 95 años, se ha convertido en una de las composiciones más conmovedoras de su carrera.

El video fue dirigido por el propio Juanes junto a Diego Cadavid y Mario Alzate, y refleja la intimidad y la vulnerabilidad emocional que caracterizan esta etapa artística del cantante.

“Madre” nació hace tres o cuatro años, en un momento delicado de salud de su madre.

Según relató, la primera versión era lenta y triste, pero con el tiempo decidió transformarla en una celebración de la vida.

La letra fue trabajada junto al poeta cubano Alexis Díaz Pimienta, y contó con la participación de Sofía Montoya y varios integrantes del coro Cantoalegre, un referente musical de Medellín.

Lo más significativo para Juanes fue que su madre pudo escuchar la canción antes de partir: “Le encantó y ese momento fue profundamente especial para mí”, expresó.

El tema se convierte así en un homenaje desde el amor y la gratitud, y en una celebración de la vida de quien le dio la existencia.

“Madre” es para ti, Doña Alicia”, afirmó el artista, subrayando la importancia de este proyecto en su trayectoria.

JuanesTeban, lanzado el pasado 6 de marzo, es un álbum conceptual que explora la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, espiritualidad y romance.

Incluye colaboraciones con artistas como Mon Laferte, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Rawayana y Vivir Quintana, además de arreglos de cuerdas de Davide Rossi, colaborador de Coldplay.

Con más de 20 mil millones de reproducciones y 17 canciones en el puesto #1, Juanes reafirma su lugar como uno de los referentes más importantes del rock/pop latino.