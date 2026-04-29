Este el mapa criminal del bloque Jacobo Arenas al mando de ‘Marlon’: así se “reparten” el territorio

El comandante del Ejército Nacional, Royer Gómez, entregó en entrevista con Caracol Radio una radiografía del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura del Estado Mayor Central que delinque en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y explicó cómo se financia, cómo se distribuye territorialmente y en qué invierte sus recursos criminales.

El oficial sostuvo que las diferentes estructuras que operan en el suroccidente del país responden a una misma línea criminal. “Todas esas estructuras que nos delinquen a nosotros en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, que están todas hacia el suroccidente del país, pertenecen al Estado Mayor Central”, afirmó.

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Agregó que en esa región consolidaron una organización de segundo nivel dentro del aparato armado ilegal. “Acá, en esta región suroccidental, ellos conformaron lo que denominan el Bloque Occidental Jacobo Arenas. Es decir, es como la segunda estructura en la línea de cabecillas después del Estado Mayor Central”, explicó.

Según Royer Gómez, el principal cabecilla de ese bloque es alias Marlon. “Anteriormente estaba alias Mayimbú… y alias Marlon lo sucedió”, indicó.

El general detalló que bajo ese mando funcionan varias subestructuras con control territorial y funciones criminales específicas. Una de ellas es la Jaime Martínez. “Es la que nos delinque hacia el sector de Jamundí, Suárez, Buenos Aires y hacia el sur, hacia el sector Morales y demás”, dijo.

Añadió que esa estructura tiene un papel estratégico para el narcotráfico. “Es la que nos delinque entre Jamundí y sale hacia el Naya, y es la que controla los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico”, aseguró.

Sobre la estructura Carlos Patiño, el comandante señaló que mantiene presencia en el Cañón del Micay y concentra buena parte de sus finanzas en el negocio de la droga. “La que le sigue más hacia el sur, en el Cañón del Micay, es la Carlos Patiño”, sostuvo.

Y precisó: “Esa estructura está únicamente dedicada al tema de finanzas en lo que tiene que ver con el narcotráfico, por todos los cultivos ilícitos que controlan allá y los laboratorios de pasta base y de cocaína”.

En cuanto a Nariño, mencionó la presencia de otra facción armada. “Más hacia el sur, hacia Nariño, está la Franco Benavides, y recientemente crearon una que autodenominaron la Andrés Patiño”, manifestó.

También habló de la Roberto Ramos, con presencia en la cordillera central. “Básicamente ahí es el tema de la extorsión y el tema del control de la explotación y el tráfico de la marihuana”, indicó.

El general Royer Gómez insistió en que cada subestructura explota economías ilegales distintas, pero todas terminan financiando a la organización principal. “Y así cada estructura tiene sus fuentes de financiación criminal, que al final le aportan al bloque con esas finanzas criminales, y le aportan desde luego al cabecilla principal que es el Estado Mayor Central”, afirmó.

Además alertó además que esos recursos están siendo usados para fortalecer las filas armadas mediante reclutamiento forzado. “En el tema del reclutamiento de nuevos integrantes, ahí nos están impactando fuertemente en el tema del reclutamiento de niños y niñas”, advirtió.

Finalmente, señaló que también están comprando nuevas capacidades para la confrontación armada. “La compra de drones, material de guerra, explosivos, fusiles, municiones y demás, pues para continuar fortaleciendo las estructuras”, concluyó.