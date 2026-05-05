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05 may 2026 Actualizado 23:39

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Tunja

Boyacá tiene 90 puentes en riesgo alto

La Gobernación alertó sobre el deterioro de estructuras viales en el departamento mientras avanzan obras y continúan las investigaciones por el colapso del Puente del Triunfo.

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La Secretaría de Infraestructura de Boyacá alertó sobre el deterioro de cientos de puentes en el departamento y confirmó que al menos 90 estructuras presentan riesgo alto. El secretario Leonardo Álvarez explicó que muchas de estas construcciones tienen más de 50 años y presentan afectaciones por erosión, invierno y desgaste estructural.

«...Tenemos más de 700 puentes que están en un riesgo o que presentan algún tipo de riesgo...», aseguró Álvarez durante la entrevista. El funcionario señaló que actualmente se adelantan obras de mitigación en varias estructuras priorizadas por la Gobernación y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

Uno de los temas abordados fue el caso del Puente del Triunfo, en Moniquirá, donde colapsó parte de la superestructura metálica durante las obras.

Álvarez explicó que todavía no existe una causa definitiva sobre el incidente. «...Dentro de las hipótesis pueden haber muchas líneas, una asociada al clima, otra al proceso constructivo o a movimientos de tierra...», afirmó.

El secretario también advirtió sobre la magnitud de los recursos que necesita el departamento para atender la infraestructura vial.

«...Para poder atender esos puentes necesitaríamos más de 150 mil millones de pesos...», indicó. Además, confirmó que continúan los procesos contractuales para nuevas obras entre Tunja y Moniquirá.

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