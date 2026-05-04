Luis Suárez, figura en triunfo de Sporting: golazo y doblete de asistencias

Luis Javier Suárez sigue haciendo camino en una temporada de ensueño a nivel personal con el Sporting de Portugal. El colombiano, que había entrado en un bache de 6 juegos sin anotar con su club, volvió a marcar y dio dos asistencias, esta vez en la victoria por 5-1 sobre Guimaraes.

Repase la gran actuación de Luis Suárez

Apenas en 9 minutos de partido, Suárez apareció y asistió a Goncalo Inacio. Tras un cobro de tiro libre, el colombiano apareció en el segundo palo y puso el pase al centro para que el defensor la enviara a guardar de cabeza.

Ya en el segundo tiempo, tras el 3-0 parcial, apareció el samario para el 4-0 al minuto 61′. Pedro Goncalves le puso un pase al vacío, Suárez controló dirigido y quedó de frente al arco, para luego definir de manera exquisita a un palo del arquero.

Finalmente, al minuto 74′, Suárez se volvió a vestir de asistidor. Gran pase desde atrás del mediocampo para Luis Guilherme, quien definió ante el arquero, en una acción muy parecida a la anotación del colombiano.

Estadísticas de Suárez en la temporada

Suárez llegó a 35 goles en 50 partidos, además de acumular 8 asistencias. Sin duda alguna, es la mejor temporada del samario en lo que va de su carrera, ya que en su última campaña en Almería metió 31 anotaciones en 43 partidos jugados.

Además, para el delantero de 28 años resulta más que positivo reencontrarse con un gran momento a vísperas del Mundial, pues se estima esté en la lista de 26 de Néstor Lorenzo.

Desde lo colectivo, Sporting no pudo alcanzar el título logrado hace un año y ahora lucha por el cupo directo a Champions League. Le restará disputar el trofeo de la Copa de Portugal ante Torreense, el cual se jugará el 24 de mayo.