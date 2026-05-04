Violencia criminal en Atlántico deja más de 100 homicidios durante abril

El Atlántico cerró abril de 2026 con un panorama alarmante en materia de seguridad: 104 muertes violentas registradas en el mes, una cifra que profundiza la preocupación de autoridades, analistas y ciudadanía frente al comportamiento del delito de mayor impacto en la región.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Civil de Alertas Tempranas, liderada por el expersonero Arturo García, lejos de mostrar una mejoría, los primeros cuatro meses del año acumulan ya 394 homicidios, lo que representa un aumento de 116 casos frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 278.

Del total de casos en abril, el área metropolitana concentró la mayor carga con 85 homicidios: Barranquilla lideró con 54 casos, seguida de Soledad (15), Malambo (10), Galapa (5) y Puerto Colombia (1). En el resto del departamento se registraron 19 asesinatos, distribuidos en municipios como Sabanalarga (8), Sabanagrande (5), Baranoa y Polonuevo (2 cada uno), además de Campo de la Cruz y Santo Tomás con un caso respectivamente.

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El sicariato continúa siendo la modalidad predominante con 82 hechos, muy por encima de otras tipologías como homicidio simple, arma blanca o asfixia.

El análisis por edades revela otro factor de alarma: la violencia golpea con fuerza a los jóvenes. En abril, 41 víctimas tenían entre 19 y 30 años, mientras que al menos 7 eran menores de edad. Precisamente, uno de los casos que más conmocionó a la ciudad fue el asesinato de Danilo Andrés Ramírez Barrios, joven gestor cultural y Rey Momo Infantil del Suroriente 2024, ocurrido el 28 de abril en el barrio Rebolo.

En cuanto a la violencia de género, las cifras tampoco dan tregua. En lo corrido de 2026 han sido asesinadas 31 mujeres en el departamento, nueve de ellas en abril. Los casos, registrados en sectores como Simón Bolívar, Galapa, Polonuevo, Baranoa y Soledad, reavivan las alertas sobre la efectividad de las políticas de protección y prevención, mientras persisten los llamados ciudadanos bajo consignas como “Ni una más”.

El informe también advierte sobre nuevas dinámicas delictivas, como el apoderamiento de tierras y la reconfiguración de actores armados en zonas urbanas, lo que estaría alimentando la escalada de violencia. En sectores comerciales y estratégicos como Barranquillita y Barlovento, el sicariato dirigido continúa marcando presencia, mientras que localidades tradicionalmente más tranquilas como Riomar ya reportan casos aislados.

García insiste en la urgencia de acciones integrales que permitan frenar la tendencia, recuperar el control territorial y evitar que la violencia siga arrebatando vidas en el departamento.