Veedor interpone derecho de petición pidiendo devolución de terna para alcalde encargado de Tunja

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, ya recibió en su despacho la terna enviada por el movimiento político La Fuerza de la Paz, liderado por Roy Barreras, para designar al alcalde encargado de Tunja mientras se realizan las elecciones atípicas. Sin embargo, el representante de la Veeduría Ciudadana Nacional – Control Social y Efectivo “Ver-control”, Juan Carlos Calderón España interpuso un derecho de petición solicitando que la terna sea devuelta, argumentando que dos de las candidatas no cumplen los requisitos legales.

Según Calderón, las postuladas Lilibeth Suárez Pacheco y María Paula Jiménez Gómez estarían inhabilitadas. En el caso de María Paula, asegura que no cumple con la exigencia de haber nacido o residido en Tunja durante los últimos tres años, además de no militar en el movimiento político que presentó la terna.

“Revisado la documentación, ella ni milita en la Fuerza de la Paz, pero tampoco reside de manera permanente en el municipio de Tunja, sino que, según la información que tengo, es la gestora social, ya que su papá es el alcalde del municipio de Paz del Río”, señaló.

Respecto a Lilibeth Suárez, Calderón sostiene que la candidata estaría inhabilitada por ser compañera permanente de un diputado del departamento, lo que contraviene lo estipulado en la Ley 617 de 2000.

“Está inhabilitada como lo establece el numeral cuarto y quinto de la ley 617 que dice que ella por ser compañera permanente o la esposa de una persona que ejerce una autoridad política en el departamento, ya que su esposo es el diputado Jairo Pacheco Suárez y tiene una relación directa con el departamento, pues también cobijaría esta inhabilidad. Más del 50% de la terna no cumple los requisitos, y esto afecta incluso la cuota de género que debe garantizarse en toda postulación”, advirtió.

El veedor indicó que notificó personalmente al gobernador Carlos Amaya sobre el derecho de petición y espera que se acoja la solicitud para que La Fuerza de la Paz recomponga la terna con candidatos idóneos. La decisión final quedará en manos del mandatario departamental, quien deberá designar al alcalde encargado mientras se convocan las elecciones extraordinarias en la capital boyacense.