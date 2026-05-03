Cierran puente internacional Francisco de Paula Santander por riesgo estructural

Norte de Santander.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) ordenó el cierre total del puente internacional Francisco de Paula Santander, infraestructura clave que comunica a Cúcuta con el municipio venezolano de Pedro María Ureña, tras evidenciarse afectaciones estructurales que representan un riesgo para quienes transitan por este corredor fronterizo.

La determinación fue adoptada mediante la Resolución 1592 del 2 de mayo de 2026, en la que se advierte la necesidad de implementar medidas urgentes “para garantizar la seguridad de los usuarios” en este paso binacional.

Los estudios técnicos señalan que la estructura ha venido presentando un deterioro progresivo como consecuencia de procesos de erosión y socavación ocasionados por el río Táchira, situación que “compromete la estabilidad estructural y la continuidad del tránsito”, elevando el riesgo de una eventual falla.

Frente a este panorama, la entidad autorizó el cierre total del puente, medida que rige de manera inmediata y que se mantendrá “hasta tanto se superen las condiciones de emergencia” que originaron la decisión.

En el mismo acto administrativo se advierte sobre un “riesgo inminente que compromete la estabilidad de la infraestructura”, lo que motivó además la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar acciones con autoridades de Venezuela, teniendo en cuenta la naturaleza binacional del paso.

Como parte de las disposiciones, se ordenó la instalación de señalización y dispositivos de control en la zona, mientras que la Policía de Tránsito, el Ejército Nacional y las autoridades locales estarán encargadas de supervisar el cumplimiento de la medida.

El cierre se mantendrá vigente hasta que se logre estabilizar la estructura y se garantice nuevamente la seguridad en este importante punto de conexión fronteriza.