Pedro Suárez Vacca defiende su inocencia y rechaza impacto político sobre Iván Cepeda

Dice la funcionaria de la Procuraduría hay suficientes pruebas para condenar al Representante Pedro José Suárez Vacca por acciones cometidas cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución y Medidas de Seguridad de Tunja

El representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca rompió el silencio frente al proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por presunto prevaricato por acción agravado. En diálogo con Caracol Radio, el congresista defendió su actuación cuando ejercía como juez de ejecución de penas en Tunja y aseguró que confía en que será absuelto.

La investigación se relaciona con decisiones judiciales que habrían favorecido a Lelio Nevardo Ávila Santana mediante detención domiciliaria, aun cuando, según la acusación, no cumplía los requisitos legales. Durante la entrevista, Suárez Vacca insistió en que las pruebas presentadas por su defensa demostrarán que actuó conforme a derecho. «...Estoy seguro de que voy a salir absuelto...», afirmó.

El congresista también rechazó que el proceso esté siendo utilizado para golpear políticamente al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Según dijo, sectores opositores al Pacto Histórico pretenden convertir el caso judicial en una herramienta electoral. «..Esto no tiene nada que ver con Iván Cepeda...», sostuvo al responder preguntas sobre el eventual impacto político de la investigación.

La controversia tomó fuerza luego de que, durante los alegatos finales del proceso, la Procuraduría solicitara condenar al congresista boyacense.