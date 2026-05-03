“No habrá dialogo con quien asesine, amenace o persiga líderes sociales en Colombia”: Iván Cepeda

A Cali llegó este 2 de mayo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ofreció un discurso ante ciudadanos caleños y vallecaucanos en el Bulevar del Río, frente a la tradicional iglesia La Ermita. Desde este emblemático punto, el aspirante compartió algunos puntos de su proyecto de gobierno.

Durante su intervención, Cepeda envió un mensaje directo a las organizaciones criminales, especialmente a aquellas que atentan contra la vida e integridad de los líderes sociales en el país.

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“A los grupos armados les digo con total claridad que deben de detener la violencia a los liderazgos sociales y que, un criterio a tener en cuenta para comenzar, continuar o reanudar diálogos de paz, será que dejen de cometerse cualquier clase de acciones criminales contra quienes dirigen los procesos sociales en los territorios, no habrá diálogo con quien asesine, amenace o persiga líderes sociales en Colombia”, recalcó Cepeda.

Este mensaje se da en el contexto en el que el suroccidente del país ha vivido múltiples actos terroristas atribuidos a las disidencias, que han dejado decenas de víctimas inocentes.

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Entre las propuestas anunciadas en Cali, el candidato planteó la necesidad de dignificar la labor de los líderes sociales. En ese sentido, propuso la asignación de un salario para quienes desempeñan este rol en los territorios, incluyendo a los integrantes de las juntas de acción comunal.