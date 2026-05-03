“Si cambia la mayoría de Duque y Paloma en la junta del Banco, cambiará la tasa interés”: Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió al incremento en las tasas de interés del Banco de la República. / Foto: Suministrada

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra el Banco de la República y aseguró que el aumento en las tasas de interés durante su Gobierno ha encarecido la deuda y afectado la economía.

El mandatario afirmó que la decisión de subir las tasas se tomó pese a que, según él, la inflación ya había sido controlada. “Precisamente cuando vencimos la inflación, decidió (…) elevar la tasa real de interés como nunca en el siglo, buscando matar el empleo y la producción”, dijo.

En ese sentido, explicó que el incremento de las tasas impacta directamente la deuda interna del país. “Elevar la tasa de interés real interna en Colombia significa elevar la deuda interna (…) en favor de banqueros y capitales golondrina extranjeros”, señaló.

Le puede interesar: Paloma Valencia radicará proyecto para que motos de hasta 250 cc no paguen SOAT y lo asuma el Estado

Críticas a la oposición

Petro también cuestionó a economistas críticos de su Gobierno y desestimó sus proyecciones. “Las proyecciones son simples alucinaciones de economistas ideológicos y no científicos”, afirmó.

Además, indicó que el Estado ha tenido que endeudarse nuevamente para cumplir con sus obligaciones. “Nos toca pagar más cara la deuda (…) porque por orden constitucional debemos pagar cumplidamente los contratos”, explicó.

El presidente también defendió la necesidad de una mayor carga tributaria para los sectores de mayores ingresos. “Esos impuestos deben pagarlos los más ricos de Colombia”, dijo.

Referencias a sectores políticos

En sus declaraciones, Petro vinculó las decisiones del Banco con sectores políticos de oposición. “Si se cambia la mayoría duquista y de Paloma Valencia en la junta directiva del Banco de la República (...) cambiará la historia reciente de la tasa de interés”, afirmó.

“Yo cometí el error de confiar en el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y me engañó”, concluyó.

Lea también: “Hoy me tocó a mí”: María Fernanda Carrascal denunció robo en Cali durante actividad de campaña