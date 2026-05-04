Licorera de Boyacá recibe medallas internacionales y apuesta por expandirse fuera del país

Tres productos de la Nueva Licorera de Boyacá recibieron medallas de oro otorgadas por la organización internacional Monselection, dedicada a evaluar calidad y presentación de productos de consumo. El gerente William Vargas confirmó que el aguardiente Onix 100, Onix edición especial y Ron Boyacá 12 años fueron reconocidos en la edición 2026 del certamen.

En entrevista con Caracol Radio, Vargas destacó que el premio representa una oportunidad para fortalecer la presencia de la licorera fuera del país. «...Es una certificación internacional de alta calidad...», afirmó, al explicar que las evaluaciones incluyeron pruebas de laboratorio, análisis sensorial y revisión de aspectos de empaque y comercialización.

Más allá del reconocimiento, la entrevista se convirtió en una defensa pública de la industria licorera departamental en medio de un contexto complejo. Vargas admitió que la apertura de fronteras comerciales y la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional afectaron seriamente las ventas durante el inicio del año, aunque aseguró que la empresa logró sostener operaciones y nómina.

El gerente insistió en que la competencia con grandes industrias licoreras nacionales obliga a fortalecer la identidad regional y fidelizar consumidores boyacenses. En vísperas del Mundial de fútbol, la empresa prepara campañas comerciales y nuevos lanzamientos con los que espera recuperar ventas y posicionarse en otros departamentos del país.