Más de 560 familias podrán legalizar tierras en el Cocuy

La Agencia Nacional de Tierras entregó en el municipio del Cocuy un título histórico que permitirá avanzar en la formalización de predios rurales ocupados por comunidades campesinas en zonas de páramo. La medida beneficiará a más de 560 familias de la provincia de Gutiérrez, en Boyacá.

Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, explicó que la decisión permitirá formalizar más de 2.300 hectáreas. «...Hoy las familias de los campesinos del Páramo pueden acceder a la propiedad privada, pueden iniciar su proceso de formalización...», afirmó durante el anuncio oficial.

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El funcionario indicó que durante años existió una discusión jurídica sobre la posibilidad de formalizar predios ubicados en zonas de páramo. «...Aquí teníamos una discusión gigantesca de que en páramo, por ser un pueblo baldío, no se le podía formalizar, pero acabamos el mito, dijimos esto es privado...», aseguró Ballén.

La Agencia Nacional de Tierras sostuvo que esta decisión permitirá garantizar acceso legal a la tierra para cientos de familias campesinas. «...La idea es que esas 500 familias tengan la garantía y el acceso a la propiedad privada...», afirmó el funcionario durante la entrega del reconocimiento histórico.