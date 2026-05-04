Jornada especial para expedir pasaporte Chía: Fechas y documentos que debe llevar para primera vez

De acuerdo a la información alojada en el portal web de la alcaldía de Chía, se llevará a cabo la tercera jornada para la expedición de pasaportes para los habitantes del municipio; esta actividad será llevada a cabo durante seis días, empezando desde el lunes 4 hasta el próximo sábado 9 de mayo.

Mencionando que se cuenta con la capacidad de entregar 1.450 pasaportes.

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Dicha iniciativa tendrá lugar en el primer piso del Centro Administrativo Municipal de Chía (CAM), ubicado en la carrera 9 # 11 - 24, contemplando la atención al cliente dentro de los siguientes horarios:

Lunes a viernes: El primer horario va desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde y el segundo comprende desde la 1:00 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde.

El primer horario va desde las hasta las y el segundo comprende desde la Sábado: Este día tendrá un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

La Alcaldía hace hincapié en la entrega de este documento, mencionando que se programará una fecha dentro de la semana siguiente, para que todas las personas que participaron en todas las jornadas de expedición desarrolladas en el CAM puedan recoger su pasaporte en Chia.

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¿Requisitos para sacar el pasaporte en la tercera jornada de expedición que se llevará a cabo en Chía?

Aquí le compartiremos los requisitos que son necesarios para poder expedir el pasaporte, tanto para mayores como para menores de edad, según la Alcaldía municipal de Chía.

Para mayores de edad:

Deberá presentar la cédula de ciudadanía original y vigente en un formato que se validó, bien sea la amarilla con holograma o digital en físico; también serán aceptadas las siguientes alternativas:

Contraseña por primera vez y copia del registro civil de nacimiento expedido por el Notario, Registrador o Cónsulado.

Contraseña duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía, junto con Certificado de Estado de Cédula que puede descargarse en: https://certvigenciacedula.registraduria.gov.co/.

Presentar el pasaporte anterior, si es que lo tiene, y si se presenta el caso de pérdida o hurto del documento, el solicitante solo deberá dar parte a la oficina expedidora de dicha situación, bajo la gravedad de juramento.

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Para menores de edad:

Deberá presentar copia del registro civil de nacimiento del menor que haya sido expedido, bien sea por el notario, registrador o cónsul; eso sí, si el menor tiene entre 7 y 17 años, adicionalmente se deberá llevar el documento de identidad original o la contraseña. Aquí también será solicitado el pasaporte si anteriormente lo ha tramitado. En caso de pérdida o hurto del documento, el solicitante solo deberá dar parte a la oficina expedidora de dicha situación, bajo la gravedad de juramento.

Es importante señalar que el menor en cuestión debe ser acompañado por uno de sus padres o representante legal, quien deberá presentar su documento de identidad vigente.

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¿Cuáles son las recomendaciones para sacar el pasaporte en la tercera jornada de expedición que se llevará a cabo en Chía?

De acuerdo con la información alojada, estas son las recomendaciones:

Todos los documentos deben presentarse en físico y en buen estado.

No se puede adelantar el trámite con documentos digitales.

No se permite el trámite con las contraseñas por solicitud de rectificación de cédula de ciudadanía.

¿Cuáles son los costos para sacar el pasaporte en la tercera jornada de expedición que se llevará a cabo en Chía?

• Pasaporte ordinario (32 páginas): 190.000 COP

• Pasaporte ejecutivo (48 páginas): 323.000 COP

La entidad recalca que el pago de este trámite únicamente podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito a través de datáfono.

Finalmente, si presenta el certificado electoral, el solicitante podrá obtener un descuento del 10%.

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