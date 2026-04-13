Arranca oficialmente la construcción de Aerocafé: se suscribe el acta de inicio para su ejecución

Manizales

Este lunes 13 de abril se suscribió el acta de inicio de la construcción del lado Aire o etapa I del proyecto Aeropuerto del Café, en el departamento de Caldas, donde también se ejecutarán las obras conexas indispensables para la operación inicial. El valor es de $ 634.275 millones 135.745.

“Hoy podemos contar al país que es una realidad, yo creo que en un año tendremos un avance importante; en dos años, una buena parte de la pista y más o menos en tres años, podemos contar con el lado Aire construido y eso es un hito muy relevante para el desarrollo de la región cafetera, pero también del país”, manifiesta Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo del proyecto Aeropuerto del Café.

El consorcio Aerocafé SK es el encargado de dicha construcción. Está conformado por las empresas SONACOL y AMA Construcciones, las cuales tienen experiencia en el desarrollo de pistas de aterrizaje y vías en el país. De esta manera, arranca el proceso de ejecución del contrato de obra, lo que conlleva a que el contratista debe analizar, profundamente, los estudios que han sido facilitados por parte del proyecto durante 10 meses, pero posiblemente sea en 6 meses para iniciar la construcción de mencionada pista.

“Son tres frentes de obra. Una en el lado norte, otra en el lado sur y en el Box culvert, donde se va a subterranizar la línea de alta tensión de ISA Intercolombia. Estamos en obra, aunque el contratista ha estado desplegando actividades preparatorias desde el pasado enero que se firmó el contrato con ellos, solo que esta acta de inicio es la que permite al consorcio cobrar por los avances que pueda demostrar al patrimonio autónomo”, explica Merchán.

El gerente finaliza diciendo que es un proceso largo, pero asegura que no habrá más espera, por lo que afirma que los altos recursos destinados se deben efectuar en garantías, pasos, chequeos, controles de legalidad, técnicos, entre otros, así como el contrato de interventoría para que el proyecto prospere.