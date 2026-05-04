Hay 1.429 cupos para prestar servicio militar en Santander
El proceso de incorporación será hasta el 26 de mayo.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...
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