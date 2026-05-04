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04 may 2026 Actualizado 19:36

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Bucaramanga

Hay 1.429 cupos para prestar servicio militar en Santander

El proceso de incorporación será hasta el 26 de mayo.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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