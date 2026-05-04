Una mujer fue asesinada de Suratá, Santander: un menor de 15 años también resultó herido

Bucaramanga

Hay conmoción en zona rural del municipio de Suratá luego de que una mujer fuera asesinada delante de su hijo de 15 años cuando regresaban a su vivienda.

Según las autoridades, la mujer identificada como Luisa Esteban habría tenido una discusión con un hombre en un establecimiento comercial y al salir de allí y dirigirse a su vivienda, el hombre la estaba esperando para tomar represalias por lo que la atacó y al menor con un arma blanca.

“Ella al parecer le propina un botellazo y lo lesiona. Posterior esta persona sale del establecimiento y en un punto más adelante la espera y parece que la asesina con arma blanca”, indicó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la policía de Santander.

Agregó también el uniformado que el menor, que resultó herido, se encuentra recibiendo atención médica mientras que la persona que agredió a la mujer ya fue identificada y se avanza en el proceso de judicialización.

Desde la fundación Mujer y Futuro rechazaron este hecho violento y pidieron a las autoridades que este caso se trate como feminicidio.