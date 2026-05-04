Cinco municipios en alerta por riesgos de seguridad para las elecciones presidenciales en Santander

El Comité de Seguimiento Electoral advirtió que el Distrito Especial de Barrancabermeja es actualmente el único punto del departamento con prioridad máxima en materia de seguridad de cara a las próximas elecciones del 31 de mayo, debido a antecedentes de alteraciones del orden público y dinámicas de conflicto que han afectado procesos electorales anteriores.

De acuerdo con el secretario del interior de Santander, en el resto del departamento se identificaron otros cuatro puntos críticos: Puerto Parra, Simacota Abajo, Coromoro y Charalá. Estas zonas han sido priorizadas por antecedentes de orden público y por el seguimiento que ya se venía realizando desde procesos electorales anteriores.

Las autoridades destacaron que, tras los comicios del pasado 8 de marzo, se logró llevar a cero el nivel de riesgo electoral en el departamento. “Este esfuerzo incluye la participación de la Fuerza Pública, en especial el Comando de Policía, que ha venido monitoreando distintos puntos mediante componentes regionales y locales”, aseguró Hernández.

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En el área metropolitana, se identificaron 11 sectores con riesgo moderado, donde, según las autoridades, han evidenciado presencia de grupos armados o actividades delictivas. Entre los municipios bajo seguimiento se encuentran Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, donde se han intensificado las acciones de acompañamiento para mitigar posibles afectaciones al proceso electoral.

Señaló el secretario que con este trabajo continuarán en las próximas semanas, con la realización de dos sesiones adicionales antes de la jornada electoral, con el objetivo de mantener el control y garantizar condiciones de seguridad y transparencia en todo el territorio.