LATAM ofrece reubicación gratuita a afectados por cierre de Spirit: rutas a EE. UU. y Sudamérica
Por la suspensión total de vuelos de Spirit Airlines, en Colombia ha afectado alrededor de 10 mil pasajeros, según Aerocivil.
La aerolínea LATAM Airlines anunció la activación de un plan de protección para pasajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines, una situación que ha dejado a miles de viajeros sin poder cumplir sus itinerarios.
Según informó la compañía, el plan estará disponible para pasajeros con vuelos programados con Spirit Airlines entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, quienes podrán acceder a reubicación en vuelos operados por LATAM, sujeto a disponibilidad y cumpliendo con las condiciones establecidas.
LATAM indicó que los viajeros deberán presentar su tiquete confirmado de Spirit Airlines para acceder a las tarifas especiales y opciones de reubicación.
Asimismo, recomendó a los usuarios consultar los canales oficiales de la aerolínea o acudir a los mostradores en los aeropuertos para recibir orientación sobre sus alternativas de viaje.