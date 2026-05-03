LATAM ofrece reubicación gratuita a afectados por cierre de Spirit: rutas a EE. UU. y Sudamérica

La aerolínea LATAM Airlines anunció la activación de un plan de protección para pasajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines, una situación que ha dejado a miles de viajeros sin poder cumplir sus itinerarios.

Según informó la compañía, el plan estará disponible para pasajeros con vuelos programados con Spirit Airlines entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, quienes podrán acceder a reubicación en vuelos operados por LATAM, sujeto a disponibilidad y cumpliendo con las condiciones establecidas.

LATAM indicó que los viajeros deberán presentar su tiquete confirmado de Spirit Airlines para acceder a las tarifas especiales y opciones de reubicación.

Asimismo, recomendó a los usuarios consultar los canales oficiales de la aerolínea o acudir a los mostradores en los aeropuertos para recibir orientación sobre sus alternativas de viaje.