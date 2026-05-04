Denuncian eliminación de descuento “sin previo aviso” en el peaje La Punta de la Mesa de los Santos

Una nueva controversia se registra en el peaje de La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, Santander, donde ciudadanos denuncian la eliminación repentina de descuentos en la tarifa, situación que el domingo 3 de mayo, generó congestión vehicular, en una de las horas de mayor tráfico, además de malestar e incertidumbre entre los usuarios.

Óscar Andrés Villarreal, líder y vocero de las comunidades en este sector, aseguró que varios habitantes que transitaban habitualmente por el peaje se encontraron con la suspensión del beneficio económico sin haber sido notificados previamente. “Es una arbitrariedad total. Después de ser uno de los peajes más caros del país, con una tarifa de 18.200 pesos, ahora quieren cobrarla completa a los ciudadanos”, afirmó en declaraciones a Caracol Radio.

Según Villamizar, anteriormente los usuarios contaban con un descuento de 5.200 pesos, lo que aliviaba en parte el impacto económico para quienes deben desplazarse constantemente por la zona. Sin embargo, la eliminación del beneficio ha tomado por sorpresa a la comunidad.

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La situación derivó en largas filas y congestión vehicular en el corredor vial, agravada por el mal estado de las vías alternas y las condiciones climáticas. “No tenemos vías terciarias en buen estado, está lloviendo y no hay opciones para movilizarnos”, agregó el vocero.

Los manifestantes han cuestionado la falta de comunicación oficial sobre el cambio en las tarifas. “Las personas no fueron notificadas. No saben si pueden bajar o qué deben hacer”, indicó el líder, quien además hizo un llamado a las autoridades para que aclaren la situación.

Oscar Villarreal sugirió que la medida podría estar relacionada con decisiones políticas. “Muchos en campaña prometieron descuentos y ahora los están quitando. Es un peaje de política”, señaló.

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Mencionó que, según versiones conocidas por la comunidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) habría advertido anteriormente múltiples conceptos negativos sobre la operación del peaje en este punto.

Según la comunidad, hay una mesa técnica programada para los próximos días, con el fin de buscar soluciones a la problemática.

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El beneficio está dirigido a dos grupos principales: residentes de la zona de influencia del peaje y productores, comerciantes locales y prestadores del servicio de transporte público. Entre los requisitos se encuentran la presentación de documentos de identidad, tarjeta de propiedad del vehículo y certificados que acrediten residencia o actividad económica, según el caso.

Como condición de permanencia, los beneficiarios deberán demostrar al menos ocho pasos por el peaje en un periodo de tres meses, salvo excepciones. Además, el proceso incluirá validaciones mediante cruce de información, revisión documental y controles en la estación de peaje.

La convocatoria abrió el 20 de abril, el listado preliminar se publicará el 30 de abril, el cierre será el 15 de mayo y los resultados finales se darán a conocer el 29 de mayo. Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del correo electrónico peajelapunta@santander.gov.co, y la información oficial será divulgada por los canales institucionales y las alcaldías municipales.