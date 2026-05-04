550 observadores internacionales vigilarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

El Consejo Nacional Electoral confirmó que las elecciones presidenciales del 31 de mayo contarán con la misión de observación internacional más grande en la historia de Colombia.

Pues, 550 observadores de diferentes países y organismos multilaterales vigilarán el proceso antes, durante y después de la jornada electoral.

Contexto: Bucaramanga entre las 16 ciudades donde EE. UU. observará las elecciones presidenciales en Colombia

Gustavo Raad, jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales del CNE, confirmó que aproximadamente 16 misiones estarán desplegadas en el territorio nacional, entre ellas la ONU, la OEA, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos.

Los observadores provienen principalmente de Latinoamérica, Honduras, Panamá, Argentina, Chile, México y Ecuador , pero también de Europa y Asia, con presencia de delegados de España, Alemania y Tailandia.

Bucaramanga es una de las 16 ciudades elegidas para recibir observadores, quienes estarán distribuidos en diferentes puestos y puntos de votación. Su llegada está prevista entre el próximo jueves 28 o viernes 29 de mayo.

Tras la jornada electoral, cada organismo deberá presentar un informe entre 60 y 90 días hábiles después de concluido el proceso. El CNE analizará las recomendaciones para implementarlas en futuras elecciones.