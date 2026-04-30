En Montenegro, Quindío fue capturado alias “pantera” peligroso delincuente al servicio del ELN

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Armenia

El director nacional de la Policía, General William Rincón en redes sociales confirmó que, en el municipio de Montenegro, Quindío, la Policía Colombia capturó a alias ‘Pantera’ o ‘El Loco’, cabecilla de la estructura criminal ‘Los Palmeños’, requerido por homicidio, secuestro, rebelión y porte ilegal de armas

El operativo fue liderado por personal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, DIJIN en asoció con la fiscalía, y quedo grabado en video que público el mismo director de la Policía cuando este peligroso fue capturado en un local comercial en Montenegro.

Estamos hablando de Leovigildo Mosquera Palacios, alias “El Loco” cabecilla del GDCO “Los Palmeños”, en outsourcing criminal del Frente de Guerra Occidental “Ogli Padilla” del GAO-ELN, requerido por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo, rebelión, concierto para delinquir agravado, uso de documento falso, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Según la Policía, alias “pantera” tenía una Trayectoria criminal de 18 años en las extintas FARC-EP, GDCO Los Palmeños y GAO-ELN. Entre 2020 y 2024 ordenó y ejecutó dos homicidios contra firmantes de paz, seis secuestros extorsivos y exigencias económicas a ganaderos, comerciantes, transportadores y mineros ilegales en el departamento de Chocó y Risaralda, donde recaudó aprox. 6.000 millones de pesos, destinados al GAO-ELN.

Además, tiene 4 órdenes de captura vigentes, 35 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y tres sentencias condenatorias (hurto agravado, calificado, utilización ilegal de uniformes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones).

Este resultado afecta de manera directa la cadena de recaudo de rentas ilícitas del GAO-ELN, toda vez que se genera una disrupción entre este grupo armado y organizaciones criminales en outsourcing, limitando el flujo de recursos destinados a la expansión criminal.

El secretario de interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez indicó “Esto genera un impacto operacional, pero también quiero aclarar que esta persona no se encontraba residiendo en el departamento del Quindío, venía haciendo un recorrido y paró en un restaurante del municipio de Montenegro y allí se llevó a cabo la captura por parte de la Dijín. Este mismo grupo de la Dijín después de la captura lo trasladaron a la ciudad de Pereira para llevar a cabo las audiencias”

No es la primera vez que delincuentes o cabecillas de bandas criminales que operan en otras regiones del país, pero se esconden, o están de paso son capturados en el departamento del Quindío, donde se han presentado operativos en Filandia, Quimbaya, Calarcá y Armenia.

Tres de los casos más sonados de capturas de peligrosos delincuentes en el Quindío

Enero 2021

En enero de 2021 en el departamento del Quindío, en el municipio de Filandia fue capturado alias “Messi” identificado como John Freddy Zapata Garzón) el principal jefe de finanzas del Clan del Golfo, hombre de confianza de alias “Otoniel”

Febrero 2022

En febrero del 2022 en el municipio de Quimbaya, Quindío fue capturado Mario Garzón, alias ‘Mario Bross’ presunto cabecilla de narcotráfico del Clan del Golfo con trayectoria criminal de 20 años.

Julio 2024

Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, fue capturado el 1 de julio de 2024 en una zona rural de Circasia, Quindío.